Anna Pettinelli, Stefano Macchi confessa: 'E' il momento giusto per sposarla'

Anna Pettinelli potrebbe presto andare a nozze con Stefano Macchi. L’attore e doppiatore riguardo al matrimonio con la compagna a Gente confessa: “Pensavo che il momento giusto forse è arrivato”.

Il fascinoso 44enne e l’infuocata e passionale 62enne potrebbero dire presto di sì, tutto merito di Temptation Island Vip. I due sono sopravvissuti ai forti scossoni che il reality ha dato al loro rapporto e ora sono più uniti che mai.

Tornati dall’esperienza vissuta, durante la quale Anna Pettinelli è andata in crisi nel vedere il fidanzato entrare in grande confidenza con la tentatrice Cecilia, al punto da chiedere il falò di confronto anticipato, le discussioni non sono finite subito “I litigi sono continuati - rivela la speaker radiofonica - Ho avuto bisogno di parlarne, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altra”.

Stefano Macchi ha compreso la sua donna: “Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna. Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me”.

Un anno fa si sono detti sì alle Maldive, è stata una cerimonia simbolica, ma adesso potrebbero arrivare i fiori d’arancio reali. Stefano ora vuole sposare Anna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2019.