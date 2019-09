Anna Pettinelli è un idolo a Temptation Island Vip. La conduttrice e speaker radiofonioca con il suo carattere forte e volitivo, spiritoso e ironico ha conquistato tutti, pure i telespettatori. E’ un punto di riferimento al villaggio delle donne, i suoi consigli vengono sempre ascoltati, eppure alla fine crolla. E’ furiosa con Stefano Macchi, troppo vicino alla tentatrice Cecilia. Per il 44enne piange e si dispera. Anche la 62enne alla fine della seconda puntata, dopo un video compromettente al falò, vuole un confronto anticipato con lui: la single 25enne nata a Torino sta mettendo a dura prova il loro amore. Anna, però, sa come tenersi stretto Stefano: nessuna vendetta. Vuole fargli venire un senso di colpa esagerato nei suoi confronti.

Al falò delle fidanzate a Temptation Island Vip Anna Pettinelli osserva i video sul fidanzato Stefano Macchi, le immagini la fanno arrabbiare e la deludono. Durante una chiacchierata con la tentatrice Cecilia l’attore e doppiatore dice: “Da parte mia sto sondando tante cose che sento, sto distinguendo la mia parte emotiva da quella razionale e sto pian piano cercando di risolvere cose che erano in sospeso“.

Anna Pettinelli non sopporta la vicinanza tra i due. L’intesa e la complicita tra Stefano Macchi e Cecilia la preoccupano. Percepisce il grande feeling e una volta tornata in villaggio si rabbuia: la sua ansia cresce sempre di più. “So che le piace, giocano molto. Lo conosco, a lui piace proprio questo con una donna. Ma di sicuro vendetta da me non ne avrà, anzi peggio. Non farò nulla, non vedrà mai un mio video. Gli faccio venire un senso di colpa enorme: il senso di colpa con Stefano funziona…“, dice.

Le altre compagne smorzano la faccenda e le dicono che non deve preoccuparsi. Anna Pettinelli pare riprendersi, ma non è così. La mattina seguente scoppia in lacrime disperata nel letto: “Io sono entrata qui felice per dire al mondo quanto siamo felici. La cosa peggiore è che anche per me l’amore esiste. Siamo venuti qui dicendo che non ci toccherà niente, e invece devo dire che gli piace quella ragazza. Se lui va avanti e fa qualcos’altro, l’amore non esiste. Il fatto che questa gli piaccia è pericoloso per noi“.

Le sue amiche d’avventura cercano di calmarla e la fanno anche ridere con battute. Purtroppo lei per lei, non è affatto finita. Alessia Marcuzzi, nel dare qualche anticipazione sulla terza puntata del reality, mostra un filmato in cui Anna Pettinelli al falò sbotta osservando un video al pc. Vuole un confronto anticipato immediato con Stefano: cosa avrà visto di così compromettente?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2019.