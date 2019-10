Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip deve combattere con le rivali in amore anche nella vita di tutti i giorni. Molte donne adesso pare siano attratte dal compagno Stefano Macchi. La speaker radiofonica 62enne lo racconta a Chi. “Ora Stefano piace a tutte”, svela.

“Siamo alla frutta. La mia vita è un inferno: dopo Temptation Island Vip, dove fronteggiavo una sola single (Cecilia Zagarrigo, ndr), ora mi tocca litigare anche con le belle di Instagram di sto…”, dice al settimanale Anna Pettinelli.

Ormai famosissima come ‘bella patata’, Anna Pettinelli dopo il reality dice di aver riscoperto la gelosia, ma quella che fa bene all’amore. Poi aggiunge: “Resto convinta che a Cecilia Stefano piacesse, come piace a quelle che su Instagram gli scrivono porca*e di ogni genere: ‘Mi ti farei’. ‘Ti voglio’. O mandano anche foto sexy. Ma ripigliatevi!”.

Lei non guarda il cellulare dell’uomo che ama: “Peggio. Lui mi mostra orgoglioso le sue ‘virtù virtuali', insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con ‘bella patata’…”.

Eppure con Stefano va tutto alla grande. Anna rivela: “Ci cerchiamo di più. In ogni senso. Sia al telefono, con mille telefonate, sia fisicamente. Il mio futuro, comunque, è la dieta. Il suo è tatuarsi ‘Anna Agàpe’, che tradotto dal greco vuol dire ‘Amore smisurato per Anna’. Idea sua”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2019.