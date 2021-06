Anna Tatangelo e l'addio con Gigi D'Alessio: 'Mio figlio piangeva, non lo accettava'

Anna Tatangelo parla dell’addio con Gigi D’Alessio, arrivato a marzo scorso. Intervistata da Fracesca Fagnani a Belve, su Rai Due, rivela per la prima volta: “Mio figlio piangeva, non lo accettava”. Andrea, 11 anni, che la cantante 34enne ha avuto dall’ex, era addolorato nel sapere che tra mamma e papà fosse finita. “Gli ultimi anni sono stati difficili per me”, ammette l’artista.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato”, svela Anna Tatangelo. La rottura definitiva con D’Alessio è giunta a marzo 2020, all’inizio della pandemia. I due, che avevano iniziato la loro storia d’amore nel 2006, si erano già lasciati, poi il ritorno di fiamma, ma non è andata. “Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti”, confida.

Poi la rivelazione che la fa stare male dentro. Anna Tatangelo confessa: “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”.

La mora, però, è andata avanti e non rimpiange la separazione da Gigi: “Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n'è andata una parte di Anna. Se n’è andata l’Anna malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più”.

La Tatangelo in tv accenna anche ad alcune sofferenze subite, digerite a forza tra le mura di casa: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi”.

Nonostante si sia legata a D’Alessio giovanissima, consapevole di essersi persa qualcosa della sua gioventù, spiega: “Tornando indietro rifarei tutto”. Anche se la cosa peggiore era la pressione che aveva addosso: “Mi sono sempre dedicata troppo agli altri, ho pensato ad accontentare i giornali ad esempio. La psicoterapia mi ha aiutato tantissimo".

La Fagnani le ricorda che l’ex compagno 14anni fa l’ha definita una 20enne sulla carta ma di “40 anni in testa”, Anna ribatte: “Il problema è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però”. Adesso di definisce una ‘Benjamin Button’: “Sono nata vecchia per tornare giovane”.

Ora ufficialmente Anna Tatangelo è single, anche se ammette: “Innamorata è un parolone, però sto bene”. La conduttrice le domanda se ci sia qualcosa tra lei e il giovane artista campano Livio Cori, come si vocifera. “Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”, conclude la sensuale cantante nata a Sora.

