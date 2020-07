Anna Tatangelo non ha cambiato solo il colore dei capelli. La cantante da quando si è separata da Gigi D’Alessio sembra davvero un’altra. Ha sempre avuto un corpo in forma, ma adesso i suoi muscoli sono davvero allenatissimi e i suoi addominali scolpiti. Lo ha mostrato lei stessa pubblicando sul social alcune foto che la ritraggono al mare in bikini. La 33enne originaria di Sora ha delle forme che sembrano diverse da quelle di un tempo.

Recentemente la stella della musica italiana ha rivelato di aver fatto un “colpo di matto” e di aver deciso in poco tempo di voler tingere i capelli di biondo. Quando l’ha detto al suo parrucchiere storico, lui è rimasto a bocca aperta. “Il mio parrucchiere, Antonio di Sora, amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: 'Fammi bionda’”, ha raccontato.

Ad ogni modo il rapporto con D’Alessio, con cui ha vissuto una storia lunghissima, fatta di alti e bassi, e da cui ha avuto il suo unico figlio, Andrea, 10 anni, è sereno ed equilibrato. La decisione di dividere le proprie strade è stata consensuale. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me”, ha fatto sapere Anna.

