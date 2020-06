Anna Tatangelo ha deciso di modificare completamente il suo aspetto. La cantante ha cambiato look e si è fatta fare un nuovo taglio di capelli, ma soprattutto ha dato alla sua chioma un colore diverso: adesso è bionda, anzi biondissima. Ha mostrato il suo nuovo stile sul social. Accanto ad una foto in cui appare con la testa color platino, ha scritto su Instagram: “Mann’itt nun tiene a capa apposto (in napoletano, ‘ma tu non hai la testa a posto’, ndr)”. Subito tantissimi gli apprezzamenti dei fan, ma anche degli amici. Tra gli altri ha voluto commentare lo scatto la collega Giorgia, che ha scritto: “Ma che bella Anna!”. La migliore amica e truccatrice della Tatangelo, Claudia Ferri, ha aggiunto: “Stravolgente amore”.

Anna sembra aver dato un taglio anche al suo passato, almeno a quello social. Ha infatti deciso di cancellare tutte le vecchie foto e i vecchi video. Al momento il suo feed è popolato esclusivamente dall’ultimo post. Forse ha deciso di imprimere una svolta alla sua immagine e alla sua vita privata dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio? I due infatti all’inizio dello scorso marzo, proprio mentre l’Italia entrava in emergenza sanitaria, hanno annunciato ufficialmente la fine della loro love story.

Sempre via social la 33enne originaria di Sora aveva scritto: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Loro figlio ha oggi 9 anni e loro erano insieme dal 2005, anche se un paio d’anni fa avevano già vissuto una crisi.

Scritto da: la Redazione il 17/6/2020.