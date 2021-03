Anna Tatangelo: 'Come ha diritto Gigi di rifarsi una vita, ne ho diritto anche io'

Anna Tatangelo è stanca dei presunti flirt che le vengono affibbiati da quando non è più la compagna di Gigi D’Alessio. Sul social, nelle sue IG Stories, la cantante è durissima contro i gossip e i media che contribuiscono a diffonderli. “Come ha diritto Gigi di rifarsi una vita, ne ho diritto anche io”, sottolinea a gran voce. Poi chiude con un feroce ed esplicito: “Fatevi i caz*i vostri”.

“Visto che che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io - sottolinea la Tatangelo - Partendo dal presupposto che Gigi e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”.

Riguardo a chi la voleva legata a Livio Cori, la 34enne spiega: “Ci tengo a precisare che conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste caz*ate inventate di sana pianta del ‘Gigi le ha presentato Livio ecc’ risparmiatevele".

"Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento caz*ate - precisa arrabbiata - Da quando ne avevo 18. All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, am ora non me ne frega niente: fatevi i caz*i vostri!”.

Anna Tatangelo conclude con un lapidario post scriptum: “Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2021.