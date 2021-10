Anna Tatangelo: 'Ecco come mio figlio e io abbiamo saputo che Gigi D'Alessio aspettava un bambino'

Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla gravidanza di Denise Esposito. La cantante, ora conduttrice di “Scene da un matrimonio” su Canale 5, spiega come lei e il figlio Andrea, 11 anni, hanno saputo che Gigi D’Alessio, 54 anni, aspettava un bambino, il quinto, dall’avvocatessa 28enne. Non nomina mai l’artista partenopeo per nome e cognome a Verissimo, ma, amareggiata, confessa: “L’abbiamo saputo dai giornali”.

Anna Tatangelo ha negli occhi un vago senso di tristezza quando parla della nuova paternità di D’Alessio. “Lo abbiamo saputo dai giornali”, rivela la bella 34enne nata a Sora. Subito dopo aggiunge: “Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.

La mora non vuole polemiche sulla sua vita privata, Gigi è il padre di suo figlio, è l’uomo a cui è stata legata per ben 11 anni, così immediatamente sottolinea: “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”. D’Alessio è anche padre di Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Luca, 18, ora ad Amici col nome d’arte LDA, avuti dalla ex moglie Carmela Barbato.

Anna Tatangelo va avanti. Non trattiene le lacrime quando parla dei problemi di salute del padre, a cui è legatissima. "Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene", racconta.

Ora ha voltato pagina e aperto un nuovo capitolo sentimentale accanto a Livio Cori, rapper 31enne a cui si è legata. Anna parla del suo nuovo rapporto e confida che il figlio ha già conosciuto il napoletano. “Questa è una cosa che mi sono voluta vivere nella tranquillità più assoluta. Ci hanno beccati insieme questa estate e c’era anche mio figlio. La mia priorità era che si conoscessero e che si creasse un rapporto, prima di vivermi in maniera libera questa storia”, spiega.

“All’inizio ero preoccupata - prosegue - Le mamme hanno sempre un po’ paura, soprattutto se si ha un figlio super mammone. Però la sincerità paga e in maniera anche un po’ giocosa l’ho coinvolto. Devo dire che si sono trovati subito ed è una cosa che mi ha fatto stare bene". "Se sono innamorata? Sì, sto molto bene”, conclude la Tatangelo col sorriso sulle labbra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.