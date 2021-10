Anna Tatangelo debutta in tv in 'Scene da un matrimonio': look bon ton

Anna Tatangelo debutta in tv il sabato pomeriggio (e non la domenica, come inizialmente doveva essere) con Scene da un matrimonio. Per il suo esordio da conduttrice sceglie un look in perfetto stile bon ton.

La cantante opta per un completo chic blu elettrico con delicati motivi floreali che arricchiscono sia la camicia a maniche lunghe che i pantaloni a sigaretta. Il suo fisico longilineo è esaltato dall’outfit, a completare la mise ai piedi sandali blu e verdi. La bella 34enne segue il tema fissato dagli sposi protagonisti della prima puntata, che hanno richiesto ai loro invitati di vestirsi con i toni del blu.

La Tatangelo è sorridente e spigliata, conquista uno share del 15,03%, anche se non mancano le critiche alla trasmissione, giudicata anacronistica e non da ‘rete ammiraglia’ dal popolo del web. A salvarsi dal polverone è solo lei, Anna, che piace.

La mora racconta le nozze di Rosita e Riccardo, due toscani di Castiglioncello, comune in provincia di Livorno. “Non indosserò paillettes e tacchi, non sarò in uno studio ma in giro per l'Italia, i protagonisti saranno i futuri sposi, io sarò solo un'invitata che entra in punta di piedi”, ha spiegato all’Ansa prima del debutto.

“Mi metto in gioco improvvisando senza avere un copione e con tutta la mia spontaneità, perché l'obiettivo è immedesimarmi per cogliere e raccontare le loro emozioni. Il matrimonio non è per niente qualcosa di retrò, anzi, è ancora un evento che affascina. E mi sono emozionata anche io, pensando a quando magari vivrò questa esperienza con mio figlio Andrea se si sposerà”, ha ulteriormente chiarito Anna Tatangelo.

L’artista ha poi concluso: “Sento la responsabilità di raccontare il Paese con i problemi che fanno parte della realtà ma anche nella sua esigenza di continuare comunque a sognare. Alcuni di questi ragazzi hanno percorsi difficili alle spalle, dalle loro storie emerge per esempio il valore del sostegno dato dalla famiglia, ma è bello avere un po' di leggerezza, divertirsi davanti a uno spritz o ascoltando una serenata. Non pensavo che avrei vissuto così tante emozioni e visto posti così belli”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2021.