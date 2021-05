Anna Tatangelo a Domenica In: 'Ringrazierò sempre Gigi D'Alessio perché...'

Anna Tatangelo presenta il suo nuovo disco a Domenica In, “Annazero”. A Mara Venier parla dell’ex, Gigi D’Alessio, e dei sogni riguardanti una nuova famiglia. “Lo ringrazierò sempre perché con lui sono cresciuta e mi ha dato un figlio”, sottolinea la 34enne mamma di Andrea, 11 anni.

Anna ripercorre la sua vita attraverso la sua carriera, quando ha iniziato giovanissima, appena adolescente, catapultata sul palco di Sanremo. Criticata dalla stampa, svela: “A quell'epoca ero arrabbiata con il mondo. Oggi gli hater sono sui social, allora erano una parte del giornalismo. Mi sentivo sola, ero piccola. Volevo dimostrare di essere all'altezza di tutto. Non volevo dare la soddisfazione di dire che stavo male per certe cose”.

“Rifarei tutto, dall'inizio alla fine. La cosa positiva è che sono ancora giovane e ho tanta esperienza, ho le spalle larghe”, aggiunge subito dopo.

La Tatangelo riparte da zero, come il titolo del suo album. Mara Venier gurda la copertina del disco ed esclama: "Ma sei nuda?”. “No li ovviamente c’ho la culotte color carne ho il copri capezzolo…”, risponde un po’ imbarazzata Anna. “Beh, insomma non eri tanto vestita, avevi una culotte? Vabbè ma bella come sei ti puoi permettere ogni cosa", ribatte la ‘zia’.

La conduttrice la esorta a non chiudersi dopo 15 anni di vita insieme a Gigi, ma di aprirsi, ‘donarsi’, regalarsi delle avventure. “Sei giovane, sei bella. E’ giusto che tu possa aprire il tuo cuore e non chiuderti. Apriti amore! Diventa donante, donaaa”, dice euforica ridendo Mara. La Tatangelo arrossisce lievemente: “Ma Mara! Mi stai dicendo tra virgolette ‘divertiti’…?”. La bionda continua continua: “Sì, appunto, balla! Balla! Che poi alla mia età non se balla più, balla!”. E' un invito a godere del tempo da single.

La Tatangelo però pensa anche a un progetto di vita nuovo, con la famiglia sempre al centro. Sogna il matrimonio, come pure un secondo figlio e chiarisce: “Sono valori in cui ho sempre creduto. Per me i figli e il matrimonio e altre cose che completano la donna sono importanti. Tu, Mara, lo sai benissimo, più di altre persone. In una storia mi ci butto a capofitto, o almeno lo facevo da giovane. Ora ci vado un po' più piano”.

