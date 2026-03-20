''Carichi'': Anna Tatangelo a due mesi e mezzo da parto si allena in palestra con un fisico già al top, guarda

La cantante 39enne ha messo al mondo Beatrice, frutto dell’amore con Giacomo Buttaroni, il 3 gennaio scorso

E’ in splendida forma, persino gli addominali sono definiti come al solito: nessun segno della gravidanza passata

Incredibile, ma vero. Anna Tatangelo a due mesi e mezzo da parto si allena in palestra con un fisico già al top. Nelle Storie la cantante si fa vedere in tenuta sportiva: top e leggings. E’ in splendida forma, persino gli addominali sono definiti come al solito: nessun segno della gravidanza passata. Il suo recupero è sorprendente.

''Carichi'': Anna Tatangelo a due mesi e mezzo da parto si allena in palestra con un fisico già al top

L’artista di Sora 39enne ha messo al mondo la piccola Beatrice, frutto dell’amore col compagno Giacomo Buttaroni, lo scorso 3 gennaio. Ha annunciato la nascita della bebè, la sua secondogenita dopo Andrea, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, che il prossimo 31 marzo compirà 16 anni, via social. Vive, però, la maternità lontano dai riflettori, condividendo pochissimo sul proprio profilo Instagram. La relazione col romano 31enne, ex calciatore e attuale allenatore di calcio, attivo anche come mental coach, a cui si è legata nel 2025, va a gonfie vele: i due rimangono molto riservati.

La cantante 39enne ha messo al mondo Beatrice, frutto dell’amore con Giacomo Buttaroni, il 3 gennaio scorso

“E’ entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”, aveva detto Anna di Buttaroni al Corriere della Sera lo scorso agosto. Sono felici: la sua gioia da genitore è grande. Lei si prende cura della neonata senza dimenticare a trovare il tempo per il work out, volendosi bene e scegliendo di conservare una silhouette da far invidia a tutti.