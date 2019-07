Anna Tatangelo, 32 anni, è super-impegnata con il lavoro. La sua estate la sta trascorrendo in giro per l'Italia. L'altra sera la cantante ha calcato il palco di "Battiti Live" durante la tappa di Brindisi. Poi ha raggiunto Pescara dove è stata accolta da tantissimi fan.

"Ieri serata meravigliosa al Battiti Live di Radio Norba - scrive Anna Tatangelo accanto a uno scatto in cui mostra il look scelto per l'occasione - Grazie Brindisi per l'affetto che mi dimostrate ogni volta! Ora di nuovo in viaggio verso Pescara. A stasera!". E anche in Abruzzo come in Puglia è stato un successo. Anna nella foto indossa un top nero che lascia scoperto il ventre piatto abbinato a un paio di pantaloni bianchi decorati con piccoli rombi. Ai piedi sfoggia un paio di stivaletti con tacco davvero glamour.

L'estate di Anna Tatangelo, insomma, dopo la vacanza a Mykonos, in Grecia, trascorsa con un gruppo di amici, al momento è all'insegna del lavoro. Fino al 18 agosto sarà impegnata con il tour estivo. Poi, sicuramente, ci sarà tempo per rilassarsi un po' insieme al figlio Andrea e al compagno Gigi D'Alessio.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/7/2019.