Il nuovo amore di Anna Tatangelo durato meno di un anno: ecco perché è già finita con Livio Cori

Anna Tatangelo torna single. Il suo amore con Livio Cori è durato meno di un anno. Il settimanale Chi, che per primo ha lanciato la notizia della rottura, svela perché la storia d’amore tra la cantante 35enne e il rapper 32enne è finita bruscamente, intanto sul social scompaiono tutte le foto che ritraevano i due felici insieme.

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso ‘siamo’”, scriveva Anna Tatangelo in uno scatto in coppia con Cori, condiviso da entrambi a fine marzo. Era uscita definitivamente allo scoperto con l’artista partenopeo. Solo poche settimane prima a Gente, parlando di Livio, aveva detto: “Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, e io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so”.

“Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”, aveva aggiunto l’artista di Sora.

Poi è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, l’addio. La separazione sarebbe avvenuta “a causa di continui malumori” del rapper, così scrive il giornale diretto da Alfonso Signorini. Sarebbe stato Livio Cori a dire basta. Attraverso il suo staff il 32enne avrebbe fatto sapere che la colpa sarebbe della Tatangelo, rivela Oggi: si parla di “divergenze inconciliabili”, come pure sarebbero inconciliabili i rispettivi impegni dei due che li avrebbero tenuti lontani a lungo.

“Il nome della Tatangelo è pesante”, avrebbe sottolineato sempre Cori. Anna è già molto famosa, lui ancora deve scalare la vetta: in un rapporto così si sarebbe sentito troppo in ombra.

