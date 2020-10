Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, la prima comunione del figlio Andrea: foto

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, da ex rimasti in ottimi rapporti, vivono insieme un giorno speciale: festeggiano il figlio Andrea per la sua prima comunione. Alla cerimonia, emozionati per il piccolo di casa che ha compiuto 10 anni lo scorso 31 marzo, sorridono e sono felici. Con loro ci sono tutti i famigliari, compresi gli altri figli del cantante napoletano: il primogenito Claudio, Ilaria e Luca.

Nessuna foto in coppia per l’artista 53enne e l’ex compagna 33enne, ma tanti sorrisi gioiosi per un momento da non dimenticare e dediche sul social al loro adorato bambino.

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce...poi esiste la real life, esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso. Oggi è un giorno importante , oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi ha cambiato la vita…me la riempi di coccole, di sorrisi, e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare, riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te. Ti amo più della mia vita! AUGURI AMORE MIO”, scrive Anna sul social.

“Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia”, sottolinea Gigi.

Cerimonia toccante e poi una festa straordinaria solo per venti persone, curata sin nei minimi dettagli da Erika Morgera, che i due ringraziano moltissimo. Nella location scelta per l’evento, che i due non svelano ma che sembrerebbe essere la villa del cantante all’Olgiata a Roma, troneggiano le iniziali del ragazzino, che sono anche a tavola, sui sottopiatti, sulla torta, sulle bomboniere: ovunque.

“Siamo tutti tamponati, siamo pochi, tutti in famiglia. Erika ha fatto cose bellissime”, svela la Tatangelo che poi mostra i tavoli apparecchiati con grande cura, con centrotavola faraonici con fiori rigorosamente bianchi e moltissime candele. Si mangia e ci si gode il momento. Andrea sorride. La sua prima comunione, nonostante l'emergenza causa Covid, è bellissima.

