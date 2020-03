Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati di nuovo: è ufficiale

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati di nuovo. Dopo giorni e giorni di rumors che parlavano di un ritorno di fiamma con il tempo finito male, arriva la conferma. E’ ufficiale: la mora 33enne e il napoletano 53enne non stanno più insieme.

Non si facevano vedere in giro in coppia da mesi, ecco spiegato il motivo. Nelle sue IG Stories Anna Tatangelo in un post scrive: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Le stesse identiche parole, a parte l’incipit, sono condivise anche da Gigi D’Alessio, che sempre via social certifica l’addio: “Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti…’.

Anna e Gigi si erano lasciati nel luglio del 2017. Per annunciare la crisi avevano affidato una nota congiunta all’Ansa, presto condivisa da entrambi sul social. "La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”, avevano fatto sapere.

Genitori di Andrea, 9 anni, legati dal 2005, si sono fidanzati nel 2006. Il lungo legame è scricchiolato parecchio. Nonostante abbiamo provato a entrare nuovamente in sintonia dopo la prima rottura, non ce l’hanno fatta e ora arriva un addio che pare proprio definitivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.