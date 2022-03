Anna Tatangelo: 'Livio Cori è la mia luce, mi ha ridato il sorriso'

Anna Tatangelo sorride, il suo è un momento felice. La cantante 35enne torna in tv con “Scene da un matrimonio” su Canale 5, riconfermata grazie al successo ottenuto. La sua vita, anche quella ‘in musica’, ha ricominciato a correre. Il merito è della caparbia che da sempre contraddistingue la mora, ma pure di Livio Cori, il rapper 32enne con cui la 35enne ha riscoperto l’amore. L’artista a Gente confessa: “E’ la mia luce, mi ha ridato il sorriso”.

Mamma di Andrea, 12 anni, nato dal lungo rapporto con Gigi D’Alessio, 55 anni, durato ben 15 anni, la Tatangelo è riuscita a rinascere dopo l’addio. “La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”, svela.

Anna non ha alcun rimpianto: “Se tornassi indietro rifarei tutto: ho fatto sempre di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire”. Molte donne rimangono bloccate, ancorate al passato. “Hanno paura. Paura del giudizio, paura di non farcela, paura di non avere la stabilità economica, perché anche quello è fondamentale se vuoi fare un cambia- mento. Io l’ho fatto: mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro, perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”, sottolinea.

Il figlio l’ha resa una persona migliore, a lui, aspettando il momento giusto, ha presentato Cori. Anna Tatangelo rivela il motivo per cui ci ha messo un po’ di tempo per farli incontrare: “Mi dicevano: ‘Ma perché non ti diverti e basta?’. Ci devi essere portata. Io non sono così. E siccome all’inizio di una storia non hai la palla di cristallo, ho fatto le cose con calma”.

Lei e Livio non vivono insieme: “Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, e io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so”.

Del fidanzato racconta: “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”. Grazie a Cori è serena: “Sì, è vero. Questo glielo devo. Ma non diciamoglielo. Livio mi aiuta a non prendere le cose troppo sul serio, è uno che ti smonta in due secondi con ironia”.

Anna Tatangelo assapora la gioia dell’’oggi’, quando le si domanda se desideri un altro bambino, risponde: “Non voglio più pensare al futuro. L’ho sempre fatto. Ma negli ultimi due anni ho imparato a godermi di più il presente. E voglio continuare a farlo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.