Anna Tatangelo, nuova quotidianità accanto a Livio Cori: eccola a casa con il rapper

Anna Tatangelo vive una nuova quotidianità accanto a Livio Cori. Si fa vedere a casa con il rapper. La cantante 34enne nata a Sora ormai non fa mistero del suo nuovo rapporto sentimentale con l’artista napoletano 31enne, anzi, sul social, nelle sue IG Stories, concede ai fan una divertente intervista di coppia direttamente dal divano del suo appartamento.

Anna e Livio guardano un film davanti la tv. La Tatangelo risponde anche alle domande dei follower. In molti le chiedono se sia fidanzata. La mora scherza: “No sono felicemente single..”. Cori non rimane in silenzio e, mostrandosi vicino a lei, ironizza: “Ragazze, il mio numero è 347…”.

VIDEO

Il suo motto di vita, anche contro gli haters, è, come rivela: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”. A chi le chiede come abbia fatto a incassare sempre in silenzio negli anni, dice: “E’ proprio nel silenzio che poi escono fuori le verità, quindi ci vuole tempo”.

I quesiti non sono ancora esauriti. Come dimenticare qualcuno che l’ha ferita? “Non puoi dimenticare, non devi dimenticare. Anzi è una lezione di vita: impara, cresci, vai avanti”, sottolinea Anna.

Arrivano anche le domande su Cori, i fan vogliono sapere come sia stare con un uomo più piccolo di lei, arrivato dopo Gigi D’Alessio, 54 anni. La Tata anche questa volta ci ride su e replica ironica: “Livio spegni la playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna”. Scoppia a ridere e inquadra il volto del compagno che fa le smorfie.

Anna Tatangelo infine rivela che stanno scegliendo un film, ma Livio la contraddice: “In realtà io lo già vedendo mentre tu fai 'ste cose… ‘Nessuna verità’ con Leonardo DiCaprio”. La serata prosegue: c'è tanta complicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2021.