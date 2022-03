Anna Tatangelo rinata con Livio Cori: 'So che adesso noi 'siamo''

Anna Tatangelo è rinata con Livio Cori, con cui vive una nuova e appagante storia d’amore. La cantante 35enne è sempre più felice insieme al rapper napoletano 32enne. I due su entrambi i loro profili Instagram condividono con i fan alcuni scatti che li immortalano in coppia gioiosi più che mai. “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso ‘siamo’”, scrivono.

Anna dopo l’addio con Gigi D’Alessio, 55 anni, da cui ha avuto il figlio Andrea dodici anni fa, ha trovato la forza per rinascere facendosi aiutare anche dallo psicoterapeuta: non era facile riscoprirsi dopo un rapporto di ben 15 anni con un uomo molto più maturo di lei. Poi nella sua vita è arrivato Livio. Piano, piano l’artista è entrato a far parte del quotidiano, conoscendo pure Andrea.

Adesso la Tatangelo e Cori sono una cosa sola, ma niente progetti di nozze. “Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, e io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so”, ha detto solo pochi giorni fa Anna a Gente. E ha aggiunto: “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2022.