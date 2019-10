Botta e risposta tra Anna Tatangelo e Dolcenera. E’ stata quest’ultima a iniziare lo scorso lunedì nel programma ‘Vieni da me’, dove ha detto di pensare che a Sanremo 2006 fosse lei a meritare di vincere e non la collega più giovane, che si portò a casa il primo premio. “A Sanremo 2006 vinse Anna Tatangelo nella categoria Donne. Meritavi tu?”, le ha chiesto Caterina Balivo nel programma pomeridiano di Raiuno. Lei ha risposto con un paragone un po’ offensivo nei confronti della Tatangelo, associando quest’ultima al ‘pesce’ e sé stessa invece al ‘caviale’: “No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”.

Anna, 32 anni, non è certo una tipa tenera e non ha atteso più di tanto prima di rispondere per le rime e lanciare a sua volta una stoccata alla collega 42enne. Sono passate poche ore e durante il programma ‘105 Take Away’ è stata interrogata sulla questione. Ha fatto sapere: “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”. Come dire, ci sarà un motivo se il pubblico ha preferito lei a Emanuela Trane, vero nome dell’artista salentina.

Lady Tata è famosa per essere una persona piuttosto schietta che non le manda a dire. E’ rimasta impressa negli spettatori una frase pronunciata dalla compagna di Gigi D’Alessio in occasione dei provini di X-Factor nel 2010 durante una lite con Milly D’Abbraccio, produttrice di una ragazza scartata dai giudici. Quando la D’Abbraccio accusò Anna di aver fatto carriera grazie alla relazione con il compagno, lei ribatté: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”.

