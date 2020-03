Anna Wintour è un auto-isolamento nella sua casa di New York dopo essere stata in Italia. Per timore di aver contratto il Coronavirus a Milano, dove ha partecipato alla Fashion Week non molti giorni fa, e magari di poter quindi contagiare anche altre persone nel suo ufficio della Grande Mela, la direttrice di ‘Vogue America’ ha deciso di non lasciare la propria abitazione e rispettare una quarantena.

La 70enne è solita partecipare alla settimana della moda di Milano. Ama la moda italiana e le dà spesso spazio sul suo magazine, considerato una vera e propria bibbia del fashion nel mondo. Eppure stavolta il viaggio in Italia ha comportato conseguenze inattese e poco desiderate. Inoltre altre circa 30 persone delle redazioni americane dei magazine Elle, InStyle e Vogue, che hanno preso parte alla manifestazione nel capoluogo meneghino, sono bloccate a casa per lo stesso motivo. L’Italia è infatti considerata uno dei paesi più colpiti dal virus che sta mietendo migliaia di morti nel mondo e già centinaia nel nostro Paese. E’ per questo che il governo italiano ha deciso di prendere misure drastiche e necessarie per provare a contenere il contagio.

Tra le cose più importanti bisogna smettere di salutarsi dandosi la mano o scambiandosi baci o abbracci. E’ poi fondamentale tenere una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro, meglio se due. Non frequentare luoghi affollati, specie se al chiuso. Non uscire di casa se si hanno sintomi simil-influenzali e assolutamente non recarsi al pronto soccorso o dal proprio medico, ma chiamare il 1500 o i numeri messi a disposizione dalla regione (qui l’elenco completo).

Scritto da: la Redazione il 5/3/2020.