Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver contro il GF Vip: 'Non ha mostrato il mio video per lui'

Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, sul social va contro il GF Vip. La bella modella 23enne ha registrato un video messaggio per il modello al reality, ma la produzione dello show, pur avendoglielo espressamente richiesto, finora non lo ha mai mostrato ad Andrea.

“Il Grande Fratello mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non gliel’hanno mai mostrato”, denuncia Anna sul suo profilo Instagram. La ragazza pubblica la sua clip proprio per certificare l’accaduto.

Nel breve video messaggio la Wolf al fidanzato dice: “Ciao Andrea, spero tu stia bene e tu stia resistendo lì. Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, cosa veramente bella. Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia che assolutamente non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti”.

“Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stai facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto. Ti amo!”, conclude la dolcissima mora.

Anna Wolf non comprende l’atteggiamento del Big Brother nei suoi confronti, non capisce perché il fidanzato Andrea Denver venga tenuto all’oscuro dei sentimenti che lei prova: lo sta aspettando.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2020.