La cantante lo confessa con voce rotta tra i singhiozzi ospite del podcast “Appuntamento al buio”

“Sono trent’anni che sono non vedente e incomincio a fare proprio fatica…", svela

Annalisa Minetti non riesce a trattenere il pianto. Scoppia in lacrime parlando di “un dolore che non si risolve”, come sottolinea lei stessa. “Per me è solo una voce”, confessa parlando della figlia Elena, 8 anni, avuta dall’ex marito Michele Panzarino, sposato nel 2016 e a cui ha detto addio. La cantante 49enne è madre anche di Fabio, 18 anni, avuto dall’ex Gennaro Esposito. Ospite del podcast “Appuntamento al buio”, con voce rotta, tra i singhiozzi, si confida.

''Per me è solo una voce'': Annalisa Minetti scoppia in lacrime parlando di ''un dolore che non si risolve''

“Qual è un pensiero che hai sulla vita che non condividi con nessuno per paura di risultare pazza?”, le domanda Giorgio Pallotta. Annalisa si lascia andare. “Sono 30 anni che sono non vedente e incomincio a fare proprio fatica, fatica, fatica a ricordare il mare, queste cose qua…”, sottolinea. Ha perso la vista gradualmente per colpa della retinite pigmentosa e della degenerazione maculare. I primi sintomi sono arrivati a 12 anni e, a circa 18 anni è diventata cieca. Nel 2023 la malattia è arrivata allo stadio finale lasciandole un "nero totale”.

“Devo dire che questa cosa un po' mi spaventa e quando mia figlia me le racconta è un'emozione che è bella, bellissima, ma sento anche la sua di sofferenza, quindi mi sento di essere a volte un peso per lei, più che per mio figlio”, aggiunge la Minetti. Poi crolla e svela: “Però lei è... lei la vorrei vedere, ecco, faccio fatica a non vederla. Però, come ti dicevo, non lo posso affrontare, quindi è inutile che... cioè, non c'è una soluzione, quindi è inutile che la affronto, che lo posso solo raccontare”.

La cantante lo confessa con voce rotta tra i singhiozzi ospite del podcast “Appuntamento al buio”

Il pianto prende il sopravvento. L’artista si asciuga gli occhi e conclude, quasi disperata: “Non è un dolore che parlandole si risolve. Lei crescerà, ha avuto le sue evoluzioni. Fisicamente è per me solo una voce. Lo che sapevo questa cosa non la dovevo dire…”.