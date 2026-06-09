Spegnerà le candeline il 27 del mese: per l’occasione si è regalata un nuovo amore dopo l’addio a Panzarino

Chiede a Stefano De Martino di affidarle la co-conduzione di una delle serate di Sanremo 2027

Annalisa Minetti non ha alcuna paura dei 50 anni, che compirà il prossimo 27 dicembre. “Mi sento supergnocca”, confessa a Libero. In una lunga intervista spiega il motivo per cui è così felice e soddisfatta di se stessa. Si è anche regalata un nuovo amore, dopo l’addio con Michele Panzarino, sposato nel 2016. Mamma anche di Fabio, 18 anni, avuto dall’ex Gennaro Esposito, da lui ha avuto Elena, 8 anni.

''Mi sento supergnocca'': Annalisa Minetti non ha alcuna paura dei 50 anni che compirà il prossimo dicembre

“Mi sento supergnocca. Studio tanto, sto prendendo la mia terza laurea, per cui alleno anche la mente. Mi piace molto il lavoro che faccio, mi piace come lo faccio. Mi sento una buona mamma, non superlativa perché ho tanti difetti, ma me la cavo. In più c’è anche un nuovo amore. Questo perché nonostante le ferite ricevute resto una persona aperta al mondo. Sono una persona che si apre e non chiude mai le porte. Non odio, non ho rancore, mi piace amare follemente. E' un linguaggio che voglio diffondere come il linguaggio della salvezza”, sottolinea la cantante che ha perso completamente la vista a causa di una retinite pigmentosa associata a una degenerazione maculare.

Annalisa parla dei due figli: “Quello è l’amore più intenso, più grande, quello che cattura e determina un pochino il nostro tempo dedicato a... In questo sto migliorando molto perché sto cercando di far comprendere a me e alle altre donne che essere madre non vuol dire rinunciare a se stesse”.

La 49enne con i due figli, Fabio, 18 anni, avuto dall’ex Gennaro Esposito, ed Elena, 8 anni, avuta da Michele Panzarino

La Minetti poi da un appello al prossimo conduttore di Sanremo 2027: “Dite a Stefano De Martino che almeno una serata voglio condurla perché lo farei benissimo... prima di diventare ministra dello sport nel prossimo governo di centrodestra”.