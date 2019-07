Anne Hathaway è incinta del suo secondo figlio. L’attrice americana, famosa soprattutto grazie al film ‘Il Diavolo veste Prada’, aspetta un altro bambino dal marito Adam Schulman dopo la nascita, avvenuta tre anni fa, del primogenito Jonathan. L’annuncio è arrivato con una foto postata sul suo profilo Instagram, in cui appare con un pancione già molto evidente.

La 36enne accanto allo scatto condiviso con i suoi follower ha voluto far sapere di essere ricorsa a tecniche di fecondazione assistita per riuscire a rimanere incinta, così come era successo anche per la scorsa gravidanza. “Non è per un film (intende il pancione, ndr)… Scherzi a parte, voglio dire a tutti coloro che stanno attraversando delle difficoltà per avere un figlio, beh, sappiate che non è stato un percorso semplice neanche per me, per nessuna delle mie due gravidanze. Vi mando tanto affetto”, ha scritto.

Scritto da: la Redazione il 25/7/2019.