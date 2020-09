Antonella Elia magrissima: 'Entro nella taglia 14 anni di Zara'. Ecco il suo segreto

Antonella Elia alla vigilia del suo debutto da opinionista al Grande Fratello Vip, in onda dal 14 settembre su Canale 5, entusiasta del momento d’oro che vive, a Gente spiega come fa a restare a 56 anni in forma top. E’ magrissima. Al settimanale svela: “Entro nella taglia 14 anni di Zara”.

Ama mangiare bene e sano. Antonella Elia rivela: “Sono una salutista convinta: non bevo, non fumo, non uso farmaci e sono perennemente a dieta anche se ho sempre una fame da lupi. Faccio molto sport, anche estremo, e seguo una dieta proteica e senza grassi. E non ho mai fatto ritocchi, giuro. Riesco a entrare anche nella taglia 14 anni di Zara. Ma vesto una 40-42”.

Fisico da ragazzina e la voglia di vivere finalmente senza alcun rimpianto. Antonella Elia su Pietro Delle Piane, con cui dopo Temptation Island sembrava aver fatto pace, per poi tornare sui suoi passi subito dopo, chiarisce: “Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere. Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda. Non posso snaturarmi e diventare insensibile ma almeno voglio imparare a difendermi e a guardare le cose nella giusta prospettiva”.

Guardando al passato, sottolinea: “Penso di avere avuto tutto quello che ho meritato e lo dico in senso buono. Un tempo mi dispiaceva non aver avuto figli e non aver costruito una famiglia. Oggi, dopo aver incontrato tante donne con una storia simile alla mia, posso dire che questa mancanza è diventata un dono. Si può essere felici e fiere lo stesso”.

Sulle nozze mai arrivate. precisa: “Non ho mai voluto rinunciare alla mia libertà e gli uomini Cher ho incontrato in passato mi hanno annoiato quasi subito”. Ora è piena di gioia, il suo motto attuale recita: “Forza resisti. Tutto questo è un miracolo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/9/2020.