Antonella Mosetti durante lo scherzo delle Iene confessa: 'Sono porca, quando sto con un uomo...'

Antonella Mosetti durante lo scherzo delle Iene confessa, senza alcun timore: “Sono porca, se mi piace un uomo…eh!”. La showgirl cade vittima di Nicolò De Devitiis che, con la complicità dell’amico Antonello Lauretti, pr romano da anni vicino alla 44enne, e un attore che si finge un manager introdotto nel magico mondo del social ‘hot’ Onlyfans, le fa credere di avere una grande opportunità: guadagnare grandissime cifre, puntando sul mercato cinese. Antonella, felice, accetta e durante la conversazione si lascia andare a confessioni peccaminose.

Antonello convoca la Mosetti a casa sua. “Guadagnerai 30mila dollari a settimana”, esordisce. Poco dopo arriva il ‘finto’ manager di Onlyfans che garantirebbe ai suoi clienti più esclusivi guadagni da sogno. “Sei single?”, le domanda l’uomo. “Sì, da tre anni. Becco tutti fig*i che sembrano grandi, 30, 35 anni, in realtà hanno 20, 22 anni. E dico: 'Ma io con te che ci faccio? Ti do il latte?’”.

Il manager le domanda che tipo di richieste riceva su Onlyfans. “Posso fare una foto in cui si vede un po’ il seno, mutanda, calze a rete. Il capezzolo? In privato. Le foto che mi chiedono tanto sono dei piedi. Quelle con le scritte sulle tette ancora no”, spiega la mora. L’uomo poi le precisa che dovrà scrivere in cinese sul seno. “Lo faccio!”, replica Antonella, senza problemi.

“Io ho fatto i calendari - prosegue la showgirl - ‘Sto bigottismo inutile!”. Quando il manager le chiede dei tatuaggi, per i quali gli asiatici vanno pazzi, lei gli mostra quello sul piede. Poi svela gli altri: “Sulla patata, luna mandala sulla chiappa, in mezzo al seno c’ho la scritta ‘Resilienza’. Amo’, ce li ho studiati!”.

“Mettiamo che io sono un utente e ti voglio dare 10mila dollari, me la fai vedere una ziz*a in privato, con la faccia però?”, gli dice il manager. “Sì, certo!”, risponde lei. “Dove ti vuoi spingere?”, le chiede ancora. “Mi faccio la transvaginale da sola! Scherzo…”, ribatte. “E se ti dico: Antonella apri le gambe e scriviti in mezzo alle due farfalle… Ti do 20mila dollari, lo fai??”, domanda l’uomo. “Ho tanta paura, nel senso che io sono porca, non me ne frega un caz*o, però ho paura che qualcuno mi fa uno screenshot di un video. Sai quanta gente mi ha detto: ‘Ti do 30mila subito, mi mandi un video privato che stai nuda sul letto e ti si vede tutta in video'? Ma io in Italia posso rischiare?”, spiega l’ex stella di Non è la Rai.

“Tanto comunque so’ tutti porci - continua la Mosetti - Facebook, Instagram… Vado al ristorante, mi arriva il messaggio: ‘Se vieni in bagno ti do 1000 euro’. Cioè, hai capito dove arrivano? Amo’, nessuno mi prende sul serio. Gli uomini me se vojono tutti chiava’ in tutti i modi. Quello comunico”. Lauretti chiarisce che Antonella è porca solo con uno che gli piace. “Se mi piace faccio proprio… eh! Mi travesto. Cioè se uno mi dice versati lo champagne tutto addosso, avoglia. Ho fatto tutto, tranne le candele, la cera calda, bollente, sui capezzoli. Fa un po’ male, però se ti piace uno lo fai”, rivela.

Antonella si fa convincere entusiasta e, dopo la chiacchierata, lascia che il manager inserisca i suoi dati. Poco dopo, però, scopre di essere stata truffata: il suo profilo Onlyfans è stato hackerato e le sono stati rubati già 2000 euro. Imbufalita, se la prende con Antonello e un suo gancio, Luigi, che gli ha fornito il contatto. La Mosetti sbraita, in preda all’isteria, dice parolacce. Poi si lascia convincere ad andare a casa del finto manager per recuperare i soldi. Mentre è in auto al ragazzo colpevole di aver dato il contatto all’amico Antonello dice: “I 2000 euro me li ridai tu, anzi me ne ridai 3000 di euro, con 2000 me ce pulisco 'n'ascella, con un minuto di Onlyfans faccio 2000 euro, senza neanche fa vede' 'na tetta”.

Quando arriva dal truffatore lo insegue per picchiarlo: “Pezzo di mer*a, ti ammazzo di botte”. Per fortuna alla fine Le Iene le svelano lo scherzo. “Voi siete pazzi, uno c’ho un’età…”. “Ma che un’età, su Onlyfans stai a fa’ i numeri!”, le sottolinea De Devitiis. “Eh so’ top, non faccio vede’ niente e so top, scusate. Perché lo aperto? Non lo faceva nessuno e l’ho fatto, tanto non sono nuda su Onlyfans…”.

