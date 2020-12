Antonella Clerici, ecco come ha festeggiato i 57 anni: foto

Antonella Clerici ieri, domenica 6 dicembre, ha compiuto 57 anni: la popolarissima conduttrice ha festeggiato il compleanno accanto ai suoi affetti più cari, come raccontano le foto condivise sul suo profilo Instagram.

Antonella ha ricevuto un dolce meraviglioso dalla pasticceria Sal De Riso, ma non solo. La figlia Maelle le ha fatto un regalo unico: appassionata di cucina, proprio come la madre, la ragazzina 11enne avuta dall’ex Eddy Martens ha realizzato una torta bellissima e l’ha decorata come un vero maestro pasticcere esperto. La madre, orgogliosa, l’ha sottolineato sul social.

E’ con il dolce realizzato da Maelle che in serata ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove ora vive, la bionda ha celebrato i 57 anni. Accanto a lei Vittorio Garrone, con cui divide con tanto amore la sua esistenza. E’ sempre la sua piccola ad averla immortalata mentre sta per scambiarsi un bacio con il compagno davanti alla torta.

“Oggi è il mio compleanno! Grazie a tutte le persone che fanno parte della mia vita e la rendono speciale, unica!”, ha scritto la Clerici. “Buon compleanno Amore mio! La nostra vita un rullino infinito di immagini senza tempo, tu oggi come ieri e come un domani, tu vita!!!”, le ha fatto eco Vittorio, dedicandole parole importanti e dense di sentimento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2020.