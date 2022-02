Antonella Clerici interviene in diretta sulla questione delle calze a rete di Emma: 'Ma siamo impazziti!’

Antonella Clerici interviene in diretta tv a “E’ sempre mezzogiorno”, sulla questione delle calze a rete indossate da Emma Marrone al Festival di Sanremo. Il giornalista Davide Maggio ha criticato la cantante 37enne e ha scatenato la polemica. La conduttrice si schiera dalla parte della bionda e sbotta: “Ma siamo impazziti!?”.

“Mi ha colpito molto questa storia di Emma, di questo bodyshamig, perché gli è stato detto: ‘Se hai una gamba importante devi evitare di indossare le calze a rete’… Ma siamo impazziti! Proprio perché hai una bella gamba devi mettere le calze a rete, esattamente il contrario”, sottolinea la presentatrice 58enne.

Antonella aggiunge: “A parte che Emma era bellissima, elegantissima, la più bella del festival come eleganza, ma questo è un brutto messaggio per le ragazze, che già si sentono sempre molto inadeguate. Ragazze, non è vero: ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non il conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse! Io lo dico sempre: ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni e questa è stata forse la mia forza”.

La Clerici poi conclude, rivolgendosi sempre alle donne che la guardano: “Mi raccomando: siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete, senza troppe storie inutili che tanto non si può piacere a tutti. Fregatevene!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2022.