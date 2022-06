Antonella Clerici commossa in tv per la morte del cane di Lorenzo Biagiarelli: 'Conosco il tuo dolore’

Antonella Clerici si emoziona fortemente in tv, è commossa per la morte del cane di Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli, Godzilla. Il Cavalier King stava male e li ha lasciati dopo molti anni. Abbraccia forte lo chef a E’ sempre mezzogiorno, lo stringe forte a sé e sottolinea: “Conosco il tuo dolore”.

La conduttrice 58enne sa cosa sta provando Lorenzo come anche i suoi famigliari. Il pensiero della bionda va a Oliver, l’adorato Labrador che l’ha accompagnata per ben 15 anni, compagno fedele, e l’ha lasciata nel 2018: quando è morto lei è stata malissimo.

Antonella cambia in corsa la scaletta del suo programma su Rai Uno e, rivolgendosi a Biagiarelli, dice: “Siccome noi siamo una grande famiglia volevo darti un abbraccio forte, forte”. Poi, dopo aver stretto il 32enne a sé, continua: “Oggi Lorenzo ha perso il suo amato cane Godzilla ed è una giornata un po’ così. Io lo so perché quando è mancato il mio Oliver, che per me è stato il compagno di vita come il vostro cane... E' un dolore che solo chi ama gli animali può capire e anche se soffriva da tanto”.

Il compagno della Lucarelli ascolta provato. Ribadisce il forte affetto per il cane, anche se nell’ultimo anno era stato male: ora almeno ha smesso di soffrire. “Oggi ho pensato comunque di venire perché ci sono persone che magari hanno anche sofferto di più... Non si è mai pronti psicologicamente”, commenta. Lo show deve andare avanti, ma lui non dimenticherà mai l’amore per il suo grande amico a quattro zampe.

