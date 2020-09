Antonella Clerici: 'Mia figlia a 11 anni si addormenta con me nel lettone'

Antonella Clerici rivela le abitudini di Maelle. La figlia avuta dall’ex Eddy Martens a 11 anni si addormenta ancora con lei nel lettone. La conduttrice 56enne la coccola fino a quando non prende sonno, così svela a Oggi.

“Ci sono momenti di cui torna piccolina e addormentarsi è uno di quelli - spiega la Clerici - Alle 22 spaccate ci mettiamo a letto al buio e mentre la coccolo si lascia andare al sonno. Poi, una volta assopita profondamente, la portiamo nel suo lettino dove abbraccia un enorme fenicottero”.

Maelle sta crescendo ma per Antonella è la sua meravigliosa bambina che ora si è adattata benissimo ad Arquata, in provincia di Alessandria dove la presentatrice si è trasferita con il compagno Vittorio Garrone. La madre da lunedì 28 settembre farà la pendolare e ogni giorno dovrà essere a Milano per il suo “E’ sempre mezzogiorno” su Rai Uno. Lei l’aspetterà al ritorno nella casa nel bosco.

Maelle è tornata a scuola, in prima media. “E’ una ragazzina strutturata: ha i suoi interessi, le sue amicizie, le sue passioni - racconta Antonella Clerici - E’ finita al banco in fondo. E’ molto alta e con quella massa di capelli ricci che ha, al primo banco non ci può certo stare. Ha una fisicità importante, ma anche una gran testa: sa che la discriminante per una persona è sempre e solo il cervello”.

“Maelle vuole svegliarsi presto al mattino per fare tutto con calma - svela ancora la bionda - La cartella è già pronta dalla sera, perciò prima di andare a scuola lei vuole andare a trovare il suo cavallino e spesso tornando indietro raccoglie funghi”.

La bambina condivide con la mamma la passione per la cucina ed è brava: “Sì. E anche a pulire dopo aver cucinato. Lei sa che abbiamo degli aiuti in famiglia, non dei camerieri: sono persone che vivono con noi, pertanto lei deve lasciare in ordine e pulire per terra se sporca”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2020.