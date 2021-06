Antonella Clerici e la figlia di Bonolis: 'Paolo mi disse che mangiava solo vedendo me'

Antonella Clerici si racconta in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Al settimanale spiega perché è così attaccata a Paolo Bonolis, che la volle con lui a Sanremo nel 2005. “Mi disse che la figlia Silvia mangiava solo vedendo me”, racconta la conduttrice 58enne.

Quando le si domanda chi siano i colleghi più importanti per lei, Antonella non ha dubbi. “Quelli che per amicizia o per lavoro ho conosciuto meglio”. E continua: “Paolo Bonolis perché nel 2005 mi volle con lui a Sanremo e mi diede fiducia. Quando mi chiamò mi disse: ‘Mia figlia Silvia mangia solo quando ti vede in televisione: tu sei una che porta il buonumore e l’allegria, e ti vorrei nel mio Sanremo per questo’”.

La Clerici non può dimenticare gli altri presentatori che ha nel cuore: “Poi c’è Carlo Conti, il mio amico del cuore: abbiamo fatto una carriera insieme in Rai. Infine Fabrizio Frizzi. Per ovvi motivi”.

Silvia è la primogenita di Bonolis e Sonia Bruganelli oggi 18enne. Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore che le ha causato un ritardo motorio abbastanza importante dovuto ad effetti collaterali dell’operazione. Quando la bambina vedeva Antonella in tv era felice.

Antonella Clerici nell’intervista confida anche il suo momento più difficile: “Tra il 2016 e il 2018. La morte di Fabrizio, la mia scelta di mollare ‘La prova del cuoco’: non avevo più motivazioni, non ho più sentito l’appoggio della mia azienda... C’è stato un concatenarsi di eventi e ho detto: ‘Meglio chiudere così e basta. O verranno tempi migliori, o comunque ho fatto una bella carriera’”. Tutto però si è risolto. “E’ sempre mezzogiorno”, il suo nuovo show culinario su Rai Uno, è un successo. Ora la bionda, grazie anche all’amore del compagno Vittorio Garrone, è felice.

