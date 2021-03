Antonella Clerici si commuove, in lacrime per le vittime del Covid: guarda

Antonella Clerici si commuove e non trattiene le lacrime. La conduttrice apre “E’ sempre Mezzogiorno”, su Rai Uno, menzionando l’odierna Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid e l’emozione la travolge.

Ripercorre alcune immagini del dramma portato dalla pandemia e che purtroppo l’Italia sta ancora vivendo. Ricorda tutti quelli che ci hanno lasciato per colpa del Coronavirus. “E’ una giornata molto speciale quella di oggi in cui si ricordano le vittime di questa pandemia", sottolinea in apertura della sua trasmissione la Clerici.

“Quello che non dimenticheremo mai sono le bare nel convoglio militare che da Bergamo venivano portate via. Nella mia mentre c’è ancora il Santo Padre, Papa Francesco, che a Piazza San Pietro, in quella piazza vuota, dava la benedizione Urbi et Orbi e poi mi vengono in mente i nostri veri eroi, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che a titolo diverso hanno lottato e stanno lottando strenuamente contro questa pandemia e tra l’altro sono stati candidati al Premio Nobel per la pace 2021”, dice Antonella con gli occhi lucidi.

“Poi mi viene in mente come noi siamo riusciti ad esorcizzare un po’ la paura con i canti dai balconi. Ecco noi in questa ora e mezza cercheremo soprattutto di farvi ricordare quella forza che avevamo di cantare dal balcone - continua la presentatrice - di darci coraggio l’un l’altro, perché ne usciremo sicuramente”.

Antonella Clerici conclude il suo intervento sentito, ma in studio parte la canzone “Viva la vida” dei Coldplay e tutto precipita. La commozione prende il sopravvento. Arriva il pianto. “Scusate, abbiamo scelto questa canzone perché la vita va avanti, anche se abbiamo perso tante persone. Io sono una di voi, quindi scusate. E’ una canzone che mi emoziona sempre, mi smuove tante cose”, rivela con la voce rotta. Antonella, nei mesi scorsi, a causa del Covid ha perso anche un amico caro, il famoso autore tv e musicale Andrea Lo Vecchio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2021.