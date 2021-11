Antonella Clerici: 'Non frequento chi lavora in tv, vedevo solo Frizzi perché...'

Antonella Clerici non ha mai paura della verità. La conduttrice, che si prepara al debutto in prima serata il prossimo 26 novembre con The Voice Senior su Rai Uno, al Corriere della Sera, quando le si domanda se il mondo della tv sia pieno di vipere, svela: “Non frequento chi lavora in tv, vedevo solo Frizzi e…”. Poi spiega il perché.

“Penso sia così in tutti gli ambienti, certo la tv è un mondo molto competitivo. Ma io ho trovato un sistema: non frequento l’ambiente, così non si alimentano rivalità e pettegolezzi - confida la 57enne - Io uscivo con Fabrizio Frizzi, vedo Carlo Conti, sento Paolo Bonolis. Ho degli amici, ma ho imparato che se frequenti questo ambiente finisci per vedere sempre le stesse persone e parlare solo e sempre di tv, cosa che mi annoia molto visto che ne faccio già abbastanza. Invece mi interessa parlare con persone che mi possano arricchire con altri argomenti”.

Antonella è una donna pratica e di successo, ma non con un ego smisurato che si alimenta di continuo, le piace il confronto, non si è mai comportata da ‘diva’: “Non mi circondo di persone che mi danno ragione, ma di persone intelligenti. Non ho dei lacchè; ho autori, ho persone di mia fiducia che mi dicono sempre quello che pensano. Anzi a volte pure troppo duramente. Non ho un grande ego, mentre vedo tanti colleghi che nei posti pubblici amano mettersi in mostra. Io al contrario vorrei sparire. Il mio ego si esprime solo sul palco, lì sento che devo tirare fuori la mia personalità”.

“Di mio sono umile, una timidezza di fondo che mi ha sempre tenuto con i piedi per terra, una timidezza che mi viene dalla provincia, il mio piccolo mondo antico - prosegue la Clerici - Il fatto è che io non mi sento mai arrivata, mi sento eternamente Cenerentola al ballo, i miei colleghi mi sembrano sempre meglio di me, sembra sempre sappiano quello che vogliono, io invece mi nutro di dubbi. Ma i dubbi mi stimolano, sento di dover imparare: leggo, studio, mi informo tanto. Non mi siedo sugli allori, mi metto sempre in discussione”.

Appagata e risolta, felice ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, col compagno Vittorio Garrone, Antonella dice grazie ai suoi genitori: “Mi hanno insegnato che la cultura è libertà: ed è una cosa che io continuo a ripetere a mia figlia”.

Celebre per alcune sue gaffe, sa con quali vorrebbe essere ricordata: “Ne ho due. Non posso vivere senza ca... e la borra, che fa schiuma ma non è un sapone. Sono espressione della mia naturalezza. Non mi piace essere ricordata come la conduttrice perfetta, sono anche una che ha senso dell’ironia e dell’autoironia”.

Diventando grande, Antonella poi ammette: “L’età che avanza mi fa girare le pal*e. Molto. Mi girano perché la vita che ho da vivere è più corta di quella che ho già vissuto: guardo il famoso metro di Nanni Moretti e mi vengono i nervi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.