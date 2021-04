A tre anni dal grande dolore della morte di Oliver, Antonella Clerici ha un nuovo cane

Sono passati tre anni dal grande dolore per la morte di Oliver. Antonella Clerici non ha mai dimenticato il suo amico a quattro zampe che l’ha accompagnata per 15 anni. Lo ha salutato per sempre a gennaio 2018, ora, però, è tempo di andare avanti: la conduttrice ha un nuovo cane. E’ sempre un Labrador, lo ha regalato alla figlia Maelle. Il cucciolo si chiama Simba e ha già conquistato tutti in famiglia.

“E' arrivato Simba, il Labrador di Maelle...la storia si ripete come il cerchio della vita. Benvenuto a casa”, scrive la bionda conduttrice 57enne. Ad Arquata Scrivia, dove vive con Vittorio Garrone, ci sono già due cani che appartenevano al compagno, la ragazzina però desiderava averne uno tutto suo ed è stata accontentata dalla mamma.

“E’ arrivato un altro cane in famiglia. E’ un Labrador biondo come era il mio cane. La mia bambina era molto condizionata evidentemente dal fatto che io l’avessi avuto. Siccome è molto brava a scuola e io su questo sono molto severa le ho preso un cane che lei ha chiamato Simba”, spiega Antonella.

Simba è tenerissimo e nella casa nel bosco sta d’incanto, coccolato e accudito al meglio, assolutamente in piena sintonia con la ragazzina 12enne che già l’adora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/4/2021.