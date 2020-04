Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena con la famiglia allargata. La conduttrice si trova nella villa del compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Ormai vive qui da tempo, si è trasferita in Piemonte con la figlia Maelle per amore, lasciando Roma, dove ha vissuto per decenni. In questo periodo la 57enne e il compagno hanno però accolto nella loro tenuta anche due dei tre figli nati da un precedente matrimonio di lui, Beatrice e Luca. Il clima è gioviale e in questi giorni il gruppo si è divertito a fare molte attività ludiche e a cucinare insieme. Pubblicando uno scatto che li ritrae tutti insieme, la Clerici ha scritto su Instagram: “Noi della quarantena, per non dimenticare, con gli oggetti che l'hanno caratterizzata, Monopoli e Lego, Il Trono di Spade... Vittorio, Beatrice, Luca, Maelle, Argo. Pepper la bassottina al momento della foto era latitante”.

Antonella e Vittorio, che proprio poche ore fa ha compiuto 54 anni, sono ormai inseparabili. Da anni parlano della possibilità di sposarsi e i beninformati sono sicuri che prima o poi faranno il grande passo. Gli affetti però vengono prima di tutto e, come ha spiegato la stessa bionda originaria di Legnano, nella loro vita e nella loro casa c’è sempre spazio per tutti i loro figli.

Qualche tempo fa parlando del suo rapporto con i tre figli di Vittorio (oltre a Luca e Beatrice che sono in quarantena con loro, c’è anche Agnese) ha fatto sapere: “Loro vivono a Milano ma avevo timore che non venissero più nella casa di campagna del padre dove ora ci sono io. Invece l’estate scorsa sono venuti spesso e si sono comportati come sempre, consci che quella è anche casa loro. Tutto questo è bellissimo”.

Scritto da: la Redazione il 28/4/2020.