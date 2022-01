Antonella Clerici ricorda commossa David Sassoli: 'Anche oggi una notizia terribile...'

Antonella Clerici ricorda commossa David Sassoli. A “E’ sempre mezzogiorno” apre la sua trasmissione rivelando il grande dolore per la morte del giornalista. La 58enne parla del presidente del Parlamento europeo, scomparso oggi a 65 anni. Solo ieri, lunedì 10 gennaio, era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario: si è spento all’1,15 dell'11 gennaio presso il CRO di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. “Anche oggi una notizia terribile”, sottolinea con gli occhi lucidi la conduttrice.

“Avrei voluto aprire questa puntata in maniera diversa, ma anche oggi mi sono svegliata con una notizia terribile - esordisce col volto triste la Clerici - che è la morte di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, ma per noi, ‘vecchi Rai’, era soprattutto un amico, un amico generoso, una persona perbene”.

“Si dice sempre che uno è una persona perbene, ma lui lo era veramente - sottolinea la presentatrice - un grande giornalista. Io lo ricordo negli anni ’90, quando tentai di convincerlo a fare Unomattina con me, ma lui era proprio un giornalista da tg e poi ha fatto una grande carriera politica”. “Elsa Di Gati ha detto oggi una cosa molto bella - continua - Era un uomo che sapeva arrossire ed era così: aveva l’umiltà, quando gli facevi un complimento, di arrossire e questa è una cosa bellissima. E’ un ricordo bellissimo che ho di lui…”.

Antonella prende fiato, fa una pausa per contenere l’emozione, poi conclude: “Se ne vanno davvero tante, tante persone in questo periodo. Un grande abbraccio da parte di tutti noi, credo che oggi i programmi Rai lo ricorderanno perché è una persona che è nel cuore di tutti”. Sullo schermo compare una foto di David Sassoli. “Eccolo qui - dice ancora la Clerici - Bell’uomo, bel sorriso, grande competenza, tante qualità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2022.