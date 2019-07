Antonella Clerici vive un periodo nero professionalmente. Rimasta senza programmi in Rai, nonostante sia regolarmente sotto contratto, la conduttrice ora incassa un’alltra forte delusione: chiude il suo ristorante a Marcianise, “Casa Clerici”. Il locale è stato travolto dalle critiche: le recensioni sono sempre state impietose.

Lo aveva inaugurato nel 2015 in un famoso centro commerciale in Campania, nel Casertano. Ora il ristorante di Antonella Clerici chiude i battenti. Non ha mai soddisfatto la clientela: in moltissimi hanno sempre lamentato la scarsa qualità del cibo e il pessimo servizio al suo interno. Più volte è stato paragonato a una ‘squallida’ mensa aziendale, come si legge sui tanti commenti su TripAdivisor.

Da circa un anno e mezzo il ristorante non era più gestito direttamente dalla presentatrice, il cambio di gestione, però, è stato fatale. “Il locale nasce a mia immagine e somiglianza. Non è come quelli di tanti colleghi che però rimangono dietro le quinte o ci vanno ogni tanto a mangiare. Qui sarà come entrare in casa mia, Casa Clerici appunto, assaggiando i piatti che piacciono a me e che io so cucinare”, aveva chiarito Antonella Clerici quando il locale ha aperto. Era ispirato ai piatti della tradizione da gustare pagando circa 15 euro a persona. Appena la 56enne ha smesso di occuparsene personalmente, però, è arrivata l’interruzione brusca dell’attività.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2019.