Antonella Clerici tornerà alla conduzione di ‘Ti lascio una canzone’. La conduttrice ha annunciato che nel 2020 riproporrà il talent musicale con protagonisti i ragazzi.

“Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di ‘Ti lascio una canzone’. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di ‘Sanremo Young’ (Sofia Tornambene, ndr), e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani (Tecla Insolia, ndr). Alberto Urso (ultimo vincitore di Amici, ndr) era uno dei miei bambini… L’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata”, ha spiegato in un’intervista a ‘Oggi’.

Solo qualche mese fa Antonella, 57 anni, aveva raccontato di avercela con una parte dei vertici della tv di Stato e di essersi sentita messa da parte dopo che in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione i suoi programmi erano scomparsi. La Clerici ha ora deciso che andrà anche a trovare Amadeus a Sanremo in occasione del Festival. “Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata”, ha aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 27/12/2019.