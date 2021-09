Antonella Clerici torna in tv con più di tre chili in meno. A Gente racconta che è a dieta, la sua nutrizionista l’ha messa ‘sotto’, così sottolinea al settimanale. "Ho iniziato una piccola dieta", svela. La bionda conduttrice 57enne sul palco a Verona dei Seat Music Awards 2021 è in formissima. Pronta al debutto su Rai Uno con il suo “E’ sempre mezzogiorno”, che parte lunedì 13 settembre, si fa vedere sorridente e con un fisico invidiabile: indossa un elegante abito aderente nero tempestato da paillettes.

Antonella è carica. Sorride raggiante in tv mentre parla con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, conduttori dell’evento musicale. Al giornale in merito al dimagrimento confessa: “Dopo le ferie la mia amica e nutrizionista Evelina Flachi mi ha messa sotto: ho iniziato una piccola dieta e ho già perso tre chili”.

Poi la Clerici aggiunge: “Per il resto, forse la serenità che provo traspare. Il periodo che stiamo vivendo, la pandemia, il Covid, hanno diviso il mondo in due: c’è chi è peggiorato, diventando più arrogante, e chi ha raggiunto la consapevolezza che la vita è una sola e va vissuta con impegno, certo, ma con il sorriso. Per me è così”.

La serenità che traspare dal suo volto c'è anche grazie al compagno Vittorio Garrone, al suo fianco da cinque anni: “Siamo riusciti a costruire il nostro nucleo familiare allargato senza intaccare il rapporto di coppia. Ci piace ritagliarci giorni tutti per noi, anche solo la fuga di una sera, ma entrambi siamo felici quando stiamo tutti insieme, con i nostri figli - una mia (Maelle, 12 anni, ndr) e tre suoi - con i tre cani nell’allegra quiete che avvolge la casa nel bosco. Accanto a lui da una parte sono tornata ragazzina nello spirito, dall’altra sono cresciuta. Ho capito che essere innamorata significa puntare nella stessa direzione e aver voglia di guardare lontano insieme”.

Con lui niente nozze al momento: “Non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo. Se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2021.