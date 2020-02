Antonella Clerici, ecco come è tornata in forma: 'Amo mangiare ma...'

Antonella Clerici torna a splendere. Protagonista della quarta serata di Sanremo 2020, la conduttrice 57enne confessa come è tornata in forma. Non è stato solo grazie all’amore di Vittorio Garrone, che la fa sentire sicura e la riempie di complimenti.

Sfoggia una linea invidiabile. A Gente confessa: “Amo mangiare, si sa, ma sto attenta e sono un po’ dimagrita. Faccio ginnastica tre volte la settimana, nella palestra che abbiamo nella casa nel bosco, e mi concedo qualche massaggio”.

Antonella Clerici poi spiega: “Ci tengo a essere curata e in forma, è un insegnamento di mia madre di cui faccio tesoro. Ma se capita di avere una giornata no, in cui mi sento gonfia, magari stanca, Vittorio mi rincuora. Quando mi dice: ‘Come sei bella, amore mio' è una gratificazione che annulla ogni insicurezza”.

E’ davvero felice con il compagno: “Per lui io sono una donna senza tempo e il nostro legame è eterno”. Sulle nozze con Garrone Antonella dice: “Prima o poi succederà. In futuro, non nell’immediato. Quello che è importante c’è già. Noi due siamo legatissimi, e così sono anche i nostri figli: Maelle e i tre ragazzi di Vittorio, che lei considera i suoi fratelloni”.

