Antonella Elia, il segreto del compagno Pietro: 'Sono un feticista dei piedi'

Antonella Elia rimane spiazzata. Il compagno a Temptation Island, parlando con una single, rivela il suo segreto: “Sono un feticista dei piedi, li amo”. La showgirl guarda il video della confessione nel Pinnettu con le altre concorrenti del reality e commenta: “Lo sapevo, certo, ma non pensavo lo rivelasse subito, dopo due ore che è qui”.

Pietro si apre subito con la tentatrice e rivela: “Sono calabrese e sono un tipo sono molto carnale, io sono feticista, amo i piedi. Sono un pazzo per i piedi”. E attratto da loro, anche se l’attore 46enne dice pure che sono la seconda cosa che guarda, dopo gli occhi. Forse cerca solo di mettere una ‘pezza’ alle sue parole, dato che si è spinto molto in là, svelando un particolare davvero intimo.

VIDEO

“Una donna con i piedi brutti per me è già out”, aggiunge Pietro. La confessione del 46enne attira subito l'attenzione di Antonella che, quasi scioccata, ci ironizza su. "Sapevo che è un feticista, ma non pensavo lo dichiarasse subito dopo due ore che è al villaggio. Mi chiedo se ha già indetto un concorso per eleggere la reginetta dei piedi più belli”, sottolinea stupita la bionda 56enne. Le alte rimangono in silenzio e l’ascoltano con il sorriso sulle labbra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2020.