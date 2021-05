Antonella Elia, compleanno e festa in Calabria per i 47 anni del fidanzato Pietro: foto

Antonella Elia celebra i 47 anni del fidanzato Pietro Delle Piane. I due fanno festa in Calabria, è un compleanno al mare, come raccontano le foto condivise sia dalla bionda showgirl 57enne, sia dall’attore sul social.

La Elia e Delle Piane sono nuovamente insieme felici e contenti. Al mare di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, prendono il sole e fanno il bagno felici. Prima la torta, condivisa con i follower sul social, per auguri ancora più speciali.

Antonella e Pietro hanno ritrovato l’armonia di un tempo. Dopo quasi un anno l’ex stella di Non è la Rai ha perdonato il compagno. La disastrosa partecipazione dell’artista a Temptation Island pareva aver irrimediabilmente compromesso la relazione. L’insistenza, però, dimostrata nel voler riconquistare l’ex opinionista del GF Vip pare aver ripagato gli sforzi: la coppia sorride felice.

"Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, ha spiegato a inizio maggio a Diva e Donna Antonella Elia, annunciando il ritorno di fiamma con il fidanzato.

E ha aggiunto: “Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”. La frattura pare sanata. Il compleanno è super e sotto il sole, un weekend d’amore per una coppia assai passionale. La Elia è felice e serena così e molti follower, a cui con Pietro raconta la sintonia, sembrano apprezzare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2021.