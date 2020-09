Antonella Elia è arrabbiata con Adriana Volpe. La showgirl ha fatto sapere di aver deciso di non salutarla il più. Il motivo? Non le avrebbe fatto gli auguri quando si è saputo che Alfonso Signorini l’aveva scelta come opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ (ruolo per il quale la stessa Volpe si era auto-candidata). Durante una partecipazione a ‘Casa Signorini’ la Elia ha fatto sapere: “Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata”.

Sembrano poi esserci anche altre ragioni che hanno spinto Antonella a prendere le distanze da Adriana. “È amica di tutti i miei nemici, quindi ‘sti cavoli’. Poi invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici. Poi va sempre alle reunion con loro in cui sparlano. Non voglio salutarla”, ha aggiunto la 55enne di origini piemontesi, facendo probabilmente riferimento agli incontri che Adriana ha avuto con altri concorrenti dell’edizione del GF Vip a cui entrambe hanno partecipato, molti dei quali non hanno affatto un buon rapporto con la Elia.

In realtà andando a spulciare il profilo Instagram della Volpe si scopre che la 47enne il giorno in cui è iniziata la nuova edizione del reality aveva fatto un in bocca al lupo a tutti, Elia compresa. “Faccio un grosso in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, Antonella Elia ed Enzo Ghinazzi per questa edizione di Grande Fratello. Per me è stata un’esperienza unica, che mi ha cambiato la vita, mi ha dato la consapevolezza di quello che sono. Un viaggio dentro di me e con voi… per sempre nel mio cuore”, aveva scritto sul social.

Scritto da: la Redazione il 21/9/2020.