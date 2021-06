I preparativi per la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, in partenza tra pochi mesi, fervono. Dopo l’uscita di scena di Pupo e la scelta di non rinnovare il contratto ad Antonella Elia (questo è quello che emerge), stanno circolando anche i nomi dei possibili nuovi opinionisti dello show. In pole position ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’ la Elia ha voluto commentare l’ipotesi che siano proprio la showgirl trentina e la moglie di Paolo Bonolis a sedere nello studio romano del programma di Canale5.

“Volpe e Bruganelli? Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri”, ha fatto sapere la 57enne. Parole molto diverse, invece, quelle usate per la Bruganelli. “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha aggiunto.

Che tra Antonella e Adriana non scorresse buon sangue era comunque cosa nota. Ora l’ennesimo attacco pubblico.

Nel frattempo lo stesso Paolo Bonolis è intervenuto per far sapere che qualora la moglie dovesse accettare il ruolo di opinionista nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini, lui sarebbe contento per lei.

