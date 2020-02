Antonella Elia non riesce a darsi pace dopo aver visto durante l’ultimo serale del ‘Grande Fratello Vip’ le foto del fidanzato Pietro delle Piane in compagnia della sua ex Fiore Argento, sorella di Asia, pubblicate dal settimanale ‘Nuovo’. La showgirl in questi giorni non sta dormendo benissimo e si è sfogata con alcuni coinquilini della Casa. “Mi sono goduta a pieno questo letto gigante con tutti questi cuscini. Bellissimo dormire da sola, ma il tarlo c’è”, ha detto.

“Bravo Pietro a farsi far le foto. Comunque sia andata complimenti. Non voglio dire che sia successo qualcosa, però non capisco perché l’ha rivista proprio mentre sono chiusa qui dentro. Voglio proprio vedere cosa mi racconterà quando ci rivedremo”, ha poi aggiunto la 56enne.

“Quando lo vedrò lo farò nero e gliela farò pagare. Anzi inizierò a fargliela pagare da ora, così impara a vedere le sue ex mentre sono qui dentro”, ha concluso. Che Antonella abbia deciso di lasciarsi corteggiare da, o forse di corteggiare, qualcuno dei suoi coinquilini per restituire pan per focaccia a Pietro? Di certo potrebbe essere un “gioco” molto pericoloso…

Scritto da: la Redazione il 5/2/2020.