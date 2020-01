Antonella Elia e Fernanda Lessa, è guerra al GF Vip: la bionda le nega anche l'abbraccio

Antonella Elia e Fernanda Lessa non si sopportano. Ormai è guerra aperta tra le due, costrette a una convivenza forzata all’interno della Casa del GF Vip. La tensione è alta, gli insulti piovono. La bionda 56enne non si lascia intenerire neppure quando, durante la quinta puntata, la brasiliana 42enne racconta la sua drammatica storia di alcolismo, da cui è venuta fuori. Quando esce dal Confessionale, gli altri coinquilini la confortano: Fernanda è in lacrime, provata. Antonella, nonostante Alfonso Signorini la sproni a fare un gesto di pace, invece mostra tutto il suo disappunto e le nega l’abbraccio.

Già a inizio serata lo scontro è acceso. La guerra tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è senza esclusione di colpi. Il conduttore del reality prova a metterle a confronto per farle ragionare. L’ex volto di “Non è la Rai”, però, è categorica, al punto da sembrare insensibile. "Tu sei un mostro. Sei una strega travestita da donna. La solitudine è allo stesso livello della tua tragedia esistenziale, che da tredici anni svieni perché sei ubriaca”, le sottolinea.

Fernanda Lessa contrattacca, la Antonellina le dichiara apertamente la sua rabbia: “No, io non rosico, mi fa pena. Mi infastidisce la sua presenza. La trovo che annaspa come a voler affermare qualcosa, ha sempre bisogno di farsi vedere, di esserci. Sicuramente è fragile visto che si sfoga con tutti, altrimenti si terrebbe per sé i fatti suoi. Ci si può anche insultare ma dire a una persona che è sola, che non ha nessuno che la aspetta è una pugnalata al cuore. Non perdonerò mai, è cattiveria gratuita. Io non la invidio, mi fa pena”, ribadisce a Signorini.

La bella sudamericana replica colpo su colpo: “Da parte mia l’antipatia è al quadrato. Lei è come un gatto sull’albero di Natale: rompe sempre le pal*e. Non mi lascia in pace. Io passo e sbuffa. Sembra una bambina di 5 anni. Ma possiamo vivere in armonia? Io passo e nemmeno la vedo, anche perché è bassa. E’ sempre lì a rosicare”.

La guerra continua, neppure troppo sottilmente. Fernanda nel bel mezzo della serata viene chiamata da Alfonso a raccontare il suo doloroso passato in Confessionale: la dipendenza dall’alcol, il rapporto con il marito Luca Zocchi che l’ha salvata.

“In Brasile, in America è molto popolare bere. Io sono andata a vivere a Torino. Mi sono ritrovata da sola. Torino è una città difficile perché sono molto chiusi. Ero consapevole della gravità della mia situazione, ma non vedevo una luce in fondo al tunnel. Se qualcuno mi avesse detto: ‘Tu dal 2018 non berrai più’, mi sarei fatta una risata. Io bevevo tre bottiglie di vino al giorno minimo. Provavo a uscirne e ci ricascavo”, racconta la Lessa.

“A gennaio del 2018, dopo aver visto mio marito piangere, ho smesso. L’ho anche picchiato e quello è stato il giorno in cui ho detto basta. Lui poteva massacrarmi di botte perché è un uomo enorme, ma non si è nemmeno difeso perché è un uomo buono. Io non mi vedevo bella perché c’era marciume dentro. Oggi, a 42 anni, mi sveglio e mi dico ‘Come sei bella perché sei pulita’”, sottolinea ancora.

Nella Casa tutti hanno ascoltato la sua storia. Una volta fuori ognuno dei coinquilini si stringe a Fernanda che non tocca alcol da 480 giorni, come le sottolinea felice Adriana Volpe. Antonella Elia ha un’espressione del volto eloquente, sembra quasi disgustata dalla rivale. Signorini la invita ad andare dalla Lessa, a fare un gesto solidale nei suoi confronti per siglare la pace e dare così una nuova possibilità alla convivenza. La Elia rifiuta: le nega l’abbraccio. Sui social in molti l’attaccano e anche al reality gli altri vip rimangono stupiti dalla sua estrema freddezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2020.