Antonella Elia al GF Vip rimane a bocca aperta. Il fidanzato Carlo Delle Piane la tradisce? Il settimanale Nuovo l’ha paparazzato in strada in compagnia di una bionda.

Alfonso Signorini durante la nona puntata chiede ad Adriana Volpe di andare nella Mistery Room e le mostra gli scatti rubati dell’attore e della donna. Dice alla conduttrice che deve raccontare tutto ad Antonellina. Lei lo fa e la conforta. Poi è la Elia stessa a vedere le immagini. “Questa me la paghi!”, manda a dire all’attore, suo compagno.

La Volpe sottolinea ad Antonella Elia di rimanere calma, l’ex valletta di Mike Bongiorno invece si preoccupa e sta per scoppiare in lacrime, pensa sia accaduto qualcosa di brutto. Adriana le racconta delle foto, cerca di farla rimanere serena.

“Il giornale Nuovo ha fotografato Pietro con una bionda, si vede da dietro. Le foto le ho viste, facciamo questo di mestiere, tu stai facendo il programma più importante del palinsesto televisivo ed è normale che tu sia estremamente papabile. Lei è di schiena, lui davanti che le parla. Zero. Poi, probabilmente, si sono salutati. Ma sono foto che se io avessi visto mio marito, direi, prendo atto. Non c'è un bacio, non c'è niente”, spiega la presentatrice.

“Domani, usciranno in edicola, te le faranno vedere e ti chiederanno una tua opinione. I titoli non sono bellissimi. Ma tu non devi avere un secondo di esitazione perché lui ti ha detto che ti aspetta fuori e che per lui sei importante”, sottolinea ancora la Volpe.

Antonella Elia rimane spiazzata, ma è quasi sollevata non sia accaduta alcuna disgrazia alle persone a cui è legata fuori dalla Casa: “L’importante è che non sia morto nessuno”. Rivela che sa che Pietro prima o poi la lascerà, perché lei ha undici anni più dell’attore. Adriana la incita a non pensare a queste sciocchezze: lui la ama. Poi l’abbraccia con grande calore.

Poco dopo Signorini le fa entrare nuovamente entrambe nella Mistery Room, parla con le due donne, chiede ad Adriana di lasciare sola Antonella. Vuole mostrarle le foto in questione. La Elia accetta: desidera vederle.

Antonella Elia all’inizio è meravigliata ma non accenna alcuna reazione. Poi, quando le viene svelata l’identità della donna si infuria e rimane a bocca aperta. Si tratta di Fiore Argento, sorella di Asia, a cui Pietro Delle Piane è stato legato in passato. La Elia si arrabbia: “Ah ma certo che so chi è! Ma guarda che faccia estasiata, ma questa me la paghi”.

E’ pacata ma allo stesso tempo furiosa. Antonella Elia continua: .”Ci eravamo detti di non vedere più i nostri ex, anzi, lui diceva che io avevo un rapporto morboso con il mio ex, Fabiano, con cui sono legatissima, ho un rapporto bellissimi. Conosco questa faccia di Carlo… Questa me la paghi cara, sei un disgraziato”.

Poi ad Alfonso dice: “Ora mi fidanzo con Aristide Malnati!”. Il conduttore sorride, Antonella, però, non è per nulla contenta: il fidanzato la tradisce con l’ex?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2020.