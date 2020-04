Antonella Elia: 'Penso che il GF Vip segni la fine della mia carriera'

Antonella Elia non ha dubbi: “Penso che il GF Vip segni la fine della mia carriera”. La bionda lo confessa amaramente a Chi. Al reality show, tra liti furibonde, parole eccessive, scontri violenti, la bionda 56enne si è mostrata senza filtri. Nella Casa, però, ha mostrato anche tante fragilità.

Non ha partecipato al GF Vip per vanità. Antonella Elia rivela: “No, mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare e penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”.

Poi sul suo difficile passato spiega: “Penso di aver avuto una vita bellissima. Certo, ho sofferto solitudine, senso di abbandono, mi mancano disperatamente i miei genitori e i miei nonni, ma non riesco a vedermi come una vittima, non voglio fare pena. Dico le cose in faccia come se fossi per strada, ma sono migliori quelli che tramano alle spalle?”.

Antonella Elia ora guarda al suo privato. Pietro Delle Piane è con lei in questi giorni: “Sposarlo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza”.

Crede nell’amore dell’attore e pensa anche a un figlio: “Lo penso da quando sono nella Casa. Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento, voglio fare qualcosa per gli altri perché, nonostante tutto, ho un debito verso la vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2020.