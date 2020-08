Antonella Elia sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, almeno televisivamente parlando. La showgirl infatti ha visto ufficializzare il suo nuovo ingaggio come opinionista del Grande Fratello Vip. Tra poco più di un mese prenderà il posto di Wanda Nara accanto a Pupo e sarà insieme al cantante la colonna portante dello show di Canale5. Ad annunciarlo è stata la stessa Mediaset via social. Poi Alfonso Signorini ha pubblicato una serie di video da Cortina proprio insieme alla bionda 56enne e ad Enzo Ghinazzi (il vero nome di Pupo).

I due hanno infatti raggiunto il direttore di ‘Chi’ sulle Alpi. Signorini, un amante della montagna, si trova nella Perla delle Dolomiti per trascorrere le vacanze, ma da qui ha anche ultimato i ritocchi per la trasmissione che in autunno tornerà a riempire la casa più spiata d’Italia a Cinecittà.

In un video realizzato tra i verdi prati del Veneto si vede Alfonso che parla con Antonella: “E’ un ruolo importante quello di nuova opinionista. Io punto un sacco su di te, tu sei la vera colonna del programma, sei la numero uno. Mi raccomando incisiva, grande spirito d’osservazione, sempre sul pezzo. Tu sei il Grande Fratello quest’anno”.

Intanto però non si placano le polemiche dopo che diverse persone hanno apostrofato la Elia come “raccomandata”. In particolare il fidanzato di Fernanda Lessa, che con Antonella ha vissuto l’ultima edizione dello show di Canale5, si è scagliato contro la scelta di sostituire la Nara con la piemontese.

Tra le poche voci fuori dal coro a sostegno di Antonella, quella dell’amica Manila Nazzaro (le due hanno legato durante l’esperienza di Temptation Island). “Sono felice per lei, Antonella lo merita tanto”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 12/8/2020.