Antonella Elia perdona il fidanzato Pietro Delle Piane: il lungo bacio manda al tappeto Signorini

Antonella Elia perdona il fidanzato Pietro Delle Piane al GF Vip. Il confronto tra i due va in scena nel bel mezzo della decima puntata del reality show. Poco le importa che l’attore 45enne non abbia superato indenne la prova della macchina della verità a Live - Non è la D’Urso. La bionda 56enne fa pace con l’uomo che le fa battere il cuore. Nella Casa i due si scambiano di nuovo un lunghissimo, interminabile bacio. Stavolta, però, al contrario della prima, Alfonso Signorini pare non poterne più delle smancerie della coppia e fa finta di svenire, sì, ma dalla noia…

“Me la pagherai!”, aveva detto Antonella Elia. Le foto pubblicate da Nuovo che ritraevano il fidanzato Pietro con l’ex Fiore Argento l’avevano fatta infuriare. Al GF Vip nei giorni scorsi pareva aver accusato il colpo, ma non è così. Quando Signorini le mostra la clip in cui Delle Piane punta il dito contro Barbara D'Urso dopo essersi messo alla prova alla macchina della verità, dicendo alla conduttrice che è tutta una montatura, la showgirl gli crede. "Non può avermi tradito, io non concepisco il tradimento”, sottolinea teneramente, quasi timida.

Poco dopo i due si incontrano e quasi immediatamente si lanciano nel bacio. “E’ tutta una stronza*a. Ho l'ansia, l'ho vista per lavoro. Dario sta preparando tre progetti e lei mi chiamava da settimane", spiega alla sua Antonella Pietro. La Elia si scioglie e scatta un secondo bacio. Tutto si risolve in un nanosecondo.

“Sono disperato", dice Pietro Dalle Piane mentre la bacia. ”Non baciare più nessuno. Poi facciamo i conti a casa", continua a sussurrare. "Ti amo più di prima", conclude.

Stanno appiccicati, bocca a bocca e Signorini non ne può più. Sviene per gioco, si sdraia a terra dalla noia. Poi gli chiede più volte di staccarsi. "Sai perché avevo la faccia estasiata? Perché parlavo di quanto amo lei. Quell'abbraccio è perché io senza Antonella sono un uomo a metà, sto male e lei mi sorreggeva. Non c'è manina, non ci teniamo per mano", alla fine gli sottolinea Pietro, esortato dal conduttore a uscire dalla Casa.

Tra mille smancerie, mentre in studio Signorini è sfinito, alla fine l’artista esce, non prima di urlare, parlando della fidanzata: “Non me la porta via nessuno. E’ la mia donna e non l'ho mai tradita. Nessuno riuscirà a separarci!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2020.